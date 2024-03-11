Сотрудников Ряжского АРЗ наградили за трудовые успехи в реализации нацпроекта «Производительность труда»

Награды заводчанам вручили специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Сотрудники Ряжского авторемонтного завода — участника нацпроекта «Производительность труда» получили благодарственные письма от министерства экономического развития Рязанской области. Награды заводчанам вручили специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

На встрече специалисты РЦК поблагодарили коллектив завода за активное участие в реализации мероприятий нацпроекта, развитие производственной системы и культуры непрерывных улучшений.

«Все это благодаря совместным усилиям и плодотворной работе, ― отметил директор Ряжского АРЗ. ― Специалисты РЦК провели работу по совершенствованию нормативно-методологической базы, инструментов оценки производительности труда на предприятии, оптимизации производственных и хозяйственных процессов. Теперь нам предстоит сохранить и распространить полученный опыт на другие участки. Будем сохранять и приумножать наши успехи», — отметил директор Ряжского АРЗ Александр Калмыков, сотрудники уже оценили на своей работе эффективность бережливых технологий.

Директор АРБ Александр Уланов отметил, что за пять лет нацпроект «Производительность труда» доказал свою эффективность, а количество его участников в регионе постоянно растет. Сейчас их уже более 90. В прошлом году к нацпроекту присоединились 13 компаний.

«Наш регион вошел в число лидеров по реализации нацпроекта „Производительность труда“. Во многом это заслуга предприятияй-участников, вовлеченности в процесс внедрения улучшений их руководителей и команд. Представили компаний обращаются к нам в РЦК и получают методологическую помощь. Благодаря применению инструментов оптимизации рязанские предприятия успешно решают стратегические задачи по увеличению производительности труда, росту объемов и повышению конкурентоспособности. Мы продолжаем поддерживать предпринимателей, нацеленных на успех, и благодарны им за инициативность и стремление стать лучше», ― сказал Александр Уланов.