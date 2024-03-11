Скончался трехкратный призер Олимпийских игр Сергей Диомидов

Ему было 80 лет.

Скончался трехкратный призер Олимпийских игр Сергей Диомидов. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики России.

Ему было 80 лет. Причина смерти не сообщается.

В 1964 и 1968 годах Диомидов становился серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве, также в 1968-м — бронзовым призером Игр в опорном прыжке. На его счету также две серебряные медали чемпионатов мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года.

Всего спортсмен 46 раз становился победителем и призером различных соревнований. В 1964 году Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед, которая впоследствии была названа его именем.

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-Син, Шандрин Виктор.