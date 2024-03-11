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Рязанские юные хоккеисты выиграли Кубок ЦФО среди мальчиков до 11 лет
Они получили путевку для участия во Всероссийских соревнованиях по хоккею среди мальчиков до 11 лет «Кубок Владислава Третьяка U11».

Рязанские юные хоккеисты из ХК «Рязань-ВДВ» выиграли Кубок ЦФО среди мальчиков до 11 лет.

Соревнования прошли в субботу, 9 марта, и воскресенье, 10 марта.

Рязанские спортсмены заняли первое место. Благодаря победе они получили путевку для участия во Всероссийских соревнованиях по хоккею среди мальчиков до 11 лет «Кубок Владислава Третьяка U11», который пройдет в городах Ухта и Сосногорск с 11 по 17 мая.

Отмечается, что в спортивной школе ХК «Рязань-ВДВ» хоккеем занимаются дети 12 возрастов. Они участвуют в Первенствах ЦФО, Москвы и Московской области.