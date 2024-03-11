Рязанские полицейские поймали пьяного водителя на улице Кальной

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Рязанские полицейские поймали пьяного водителя на улице Кальной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 8 марта. Полицейские заметили около одного из домов на улице Кальной автомобиль KIA Rio, водитель которого совершал неуверенные маневры. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем — 26-летним жителем Рязанской области, заметили, что у него имеются явные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

На него составили административный протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.