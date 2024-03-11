Рязанские баскетболистки прошли в Суперфинал «Кубка Феникса»

Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля в Самаре.

Команда «Оникс» под руководством тренера Василия Васильчикова прошла несколько этапов и в двух полуфиналах встретились с сильнейшими командами Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь они сразятся в Суперфинале кубка — он пройдет с 1 по 7 апреля в Самаре.

Помимо этого, баскетболистки 2011 года рождения пробились в первый и второй полуфиналы первенства России по баскетболу. После прохождения трех отборочных этапов из-за травмы команда потеряла одного из основных игроков: в итоге для выхода в финал не хватило одного очка. 12 Марта команда едет на первенство ЦФО, которое состоится во Владимире.

Отмечается, что девушки тренируются шесть дней в неделю по несколько часов. Сейчас к тренировкам добавилась усиленная учебная нагрузка в школе при подготовке к первым экзаменам. Тренер отметил, что при таком режиме девочки получают «хорошо» и «отлично» за учебные дисциплины.

Команда тренируется на базе рязанской школы № 75. Шефство над ней взяла на себя УЖК «Зеленый сад — Мой дом». Она оказывает поддержку уже не первый год, в том числе и юным спортсменкам нашего региона. Управляющая компания рязанского застройщика обслуживает несколько домов около школы, где тренируются девочки, а также взяла на себя поддержку учебного заведения.

10 марта составы команды сыграли дома в рамках первенства города Рязани по баскетболу. В СШОР «Единство» юные баскетболистки состязались с командой мальчиков 2010 года рождения. Несмотря на сильную игру ребят, девочки победили в двух играх подряд со счетом 66:25 и 86:20 соответственно.