Рязанке Марфе Аксеновой исполнилось 108 лет

Она родилась в 1916 году в деревне Фролово Шиловского района.

Рязанке Марфе Аксеновой исполнилось 108 лет. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Марфа Дмитриевна родилась в 1916 году в деревне Фролово Шиловского района. С детства работала в колхозе. Во время Великой Отечественной войны чистила от снега рельсы на железной дороге.

«Долгая жизнь моей землячки не была легкой, но Марфа Дмитриевна стойко перенесла все тяготы. Пусть каждый новый день дарит ей радость», — сказал глава администрации Мосоловского сельского поселения Павел Артемов.