Рязанцу выплатили более 530 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате ДТП

Рязанцу выплатили более 530 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В отделении судебных приставов находилось дело по возмещению ущерба, нанесенного рязанцу в результате дорожно-транспортного происшествия. Сумма ущерба составила более 530 тысяч рублей.

Отмечается, что виновник отказался выплатить компенсацию пострадавшему, тогда приставы арестовали его машину. После этого мужчина выплатил долг потерпевшему в полном объеме.