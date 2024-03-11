Рязанцев приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»

Прием заявок начнется 18 марта.

18 марта начинается прием заявок на VII ежегодный конкурс «Торговля России». Его задача — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной отечественной торговли.

Организатором является Министерство промышленности и торговли РФ при содействии отраслевых ассоциаций — Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза независимых сетей России, Ассоциации малоформатной торговли, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза оптовых продовольственных рынков России.

Отбор участников пройдет по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя», «Лучшая представленность российских товаров» и «Лучший придорожный сервис».

Победители получат награды, а их успехи традиционно будут представлены всеобщему вниманию на торжественной церемонии награждения в ходе Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет 27-30 мая 2024 года и соберет более 8 тыс. участников.

Для участия в конкурсе «Торговля России» необходимо подать заявку и заполнить анкету на сайте Торговляроссии.рф . https://russiant.org/

Срок окончания приема заявок — 27 апреля 2024 года. Квалификационный отбор и определение победителей будут завершены до 17 мая.