Рязанцев предупредили о схеме мошенников через портал «Госуслуг»

Рязанцев предупредили о схеме мошенников через портал «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полиции рассказали, что мошенники звонят через мессенджеры с использованием логотипа портала госуслуг. Неизвестный представляет сотрудником портала и сообщает, что кто-то получил доступ к вашему личному кабинету и пытается оформить кредит. Под предлогом блокировки операции и обеспечения безопасности аккаунта он просит сообщить номер СНИЛС, а затем код из смс-сообщения.

После чего мошенник входит в личный кабинет пользователя и получает возможность оформления микрозаймов и осуществления других действий.