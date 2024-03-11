РИА Новости: в ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Командиры и бойцы элитных подразделений вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны.

Командиры и бойцы элитных подразделений вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — сказал собеседник.

Отмечается, что военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который месяц назад был им назначен вместо Валерия Залужного.