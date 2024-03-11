Путин поручил создать на Госуслугах раздел для бойцов СВО

Отмечается, что на нем предлагается разместить информацию о мерах поддержки.

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале Госуслуг раздел для бойцов спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что на нем предлагается разместить информацию о мерах поддержки для участников СВО и их семей.

«Принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — указано в тексте.