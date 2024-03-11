Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Штраф для юрлиц составит до 500 тысяч рублей, для физлиц — до 50 тысяч, для СМИ — 300 тысяч.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно нововведению, запрещается распространение рекламы иноагентов на информационных ресурсах российских физлиц и юрлиц, а также реклама их ресурсов в СМИ.

Штраф за размещение рекламы по заказу иноагентов для юрлиц составит до 500 тысяч рублей, для физлиц — до 50 тысяч, для СМИ — до 300 тысяч.

При нарушении размещения рекламы более двух раз будет грозить уголовное наказание — до двух лет лишения свободы.