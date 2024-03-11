Путин подписал указ о надбавке к пенсии для части россиян

Речь идет о прабабушках и прадедушках, у которых на попечении есть нетрудоспособные правнуки.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии для прабабушек и прадедушек, заботящихся о нетрудоспособных внуках. Документ опубликовали на сайте нормативных актов.

По информации из текста указа, надбавку получат те прабабушки и прадедушки, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные правнуки до 18 лет. Увеличение составит более двух тысяч рублей на ребенка.

Отмечается, что правнуки, обучающиеся в других странах, признаются нетрудоспособными до 23 лет. Если до достижения совершеннолетия они стали инвалидами, ограничений по возрасту нет.