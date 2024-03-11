Под Екатеринбургом нашли трупы семейной пары

В Свердловской области нашли тела семейной пары. Об этом сообщил портал URA.ru .

Инцидент произошел в селе Косулино.

Погибшими оказались мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. «Признаков насильственной смерти на телах граждан не установлено. Предварительная причина трагедии — неисправность отопительного оборудования», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи начали проверку. Тела двух свердловчан отправили на судмедэкспертизу.