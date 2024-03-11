Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-1°
Втр, 12
-1°
Срд, 13
-1°
ЦБ USD 90.63 -0.12 12/03
ЦБ EUR 99.13 0.25 12/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
9 часов назад
752
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 298
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
5 905
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Под Екатеринбургом нашли трупы семейной пары

В Свердловской области нашли тела семейной пары. Об этом сообщил портал URA.ru.

Инцидент произошел в селе Косулино.

Погибшими оказались мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. «Признаков насильственной смерти на телах граждан не установлено. Предварительная причина трагедии — неисправность отопительного оборудования», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи начали проверку. Тела двух свердловчан отправили на судмедэкспертизу.