Песков заявил, что киевский режим не допускает ведения переговоров

Таким образом Песков прокомментировал слова папы римского Франциска, который заявил, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг.

Песков заявил, что киевский режим не допускает ведения переговоров. Об этом пресс-секретарь президента рассказал в понедельник, 11 марта.

Таким образом Песков прокомментировал слова папы римского Франциска, который заявил, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин всегда говорил, что переговоры — это предпочтительный путь.

«Но киевский режим не допускает ведения переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь.