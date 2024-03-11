Песков: намерение Запада отправить войска на Украину вызывает напряженность

И обостряет международную обстановку.

Активное намерение Франции создать коалицию стран, которые будут готовы отправить войска на Украину, обостряет международную обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сформировать коалицию из стран, которые могут направить некий контингент войск на Украину является обострением обстановки. Такие действия являются очень опасными, так как могут иметь нежелательные последствия», — заявил Песков.

Он добавил, что у российских спецслужб уже давно имеется информации о том, что так или иначе представители, которые прямое отношение к НАТО, находятся на территории Украины.