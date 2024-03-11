NYT: Украина получит от ЕС только шесть истребителей F-16 вместо 45

К концу весны 2024 года.

Украина получит только шесть истребителей F-16 к концу весны 2024 года вместо 45 самолетов, которые еще в прошлом году ей пообещали отправить европейские страны, такие как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что 12 украинских пилотов, как ожидается, к этому лету будут готовы управлять истребителями F-16 в условиях боевых действий.