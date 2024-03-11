На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали семь человек

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП между автомобилем «Toyota» и грузовиком «Hongyan». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.

В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и шесть пассажиров, в их числе двое детей.

«Произошло столкновение автомашины Toyota и грузовой автомашины Hongyan. Водитель первой иномарки, при начале движения с правой обочины, не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель и шестеро пассажиров Toyota, двое из которых дети, доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.