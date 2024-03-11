На рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя из квартиры в жилом доме

Отмечается, что ранее хозяйку жилища уже привлекали за это нарушение к административной ответственности.

На рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя из квартиры в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В деревне Высокое полицейские пресекли продажу алкоголя из частного дома. Отмечается, что ранее хозяйку жилища уже привлекали за это нарушение к административной ответственности. Однако у сотрудников полиции были сомнения, что женщина перестанет эти заниматься и взяли ее адрес под контроль. Во время проверки выяснилось, что рязанка возобновила продажу алкоголя.

Теперь женщине грозит уголовное наказание