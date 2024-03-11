На 36-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора
Мужчине грозит до одного года колонии.
На 36-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что 36-летний рязанец ни один раз покидал свое жилище, уклоняюсь от административного надзора. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
На него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до одного года колонии.