На 36-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора

Мужчине грозит до одного года колонии.

На 36-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 36-летний рязанец ни один раз покидал свое жилище, уклоняюсь от административного надзора. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до одного года колонии.