Мурашко вручил награды рязанским медикам

Церемония прошла в рязанском правительстве в понедельник, 11 марта.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и Павел Малков поучаствовали в совещании об актуальных вопросах развития здравоохранения Рязанской области. Об этом сообщил сайт облправительства.

Мероприятие прошло в понедельник, 11 марта. В его работе участвовали руководители Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, Федерального фонда ОМС, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, специалисты ведущих национальных медицинских исследовательских центров страны, руководство минздрава Рязанской области, ТФОМС, территориального отделения Росздравнадзора, Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова, медицинского колледжа, главные врачи ведущих клиник региона.

Участники обсудили возможности системы здравоохранения региона по улучшению демографической ситуации в Рязанской области, вопросы цифровизации, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи, проблемы и задачи онкологической службы региона, организации медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, актуальные вопросы детского здравоохранения, психиатрической, наркологической помощи гражданам.

Мурашко сказал, что показатели работы системы здравоохранения за прошлый год «достаточно неплохие». Особо он отметил улучшение по показателям младенческой смертности, общей смертности, ожидаемой продолжительности жизни."Тема сохранения здоровья населения, жизни людей — важнейшая. 2024 год ставит новые вызовы, новые задачи. Нужно быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Изменения, которые происходят в системе здравоохранения Рязанской области, должны продолжаться. Региону необходима и методическая поддержка. Ее готовы оказывать специалисты федеральных центров Минздрава РФ", — подчеркнул министр.

Малков поблагодарил руководство Минздрава, национальных исследовательских медицинских центров за внимание к региону и оказываемую поддержку. «Приезд такого мощного экспертного сообщества для Рязани — это уникальное событие. Рассчитываю, что коллеги из наших медучреждений зафиксировали все рекомендации. Я для себя тоже многое отметил, где-то это частные вопросы, где-то системные, касающиеся всего региона. В кратчайшие сроки все их отработаем. Развитие здравоохранения — это мой личный приоритет, потому что, по сути, не ремонты и оснащения главное, а человеческие жизни. Я это всегда помню. Сейчас у региона есть беспрецедентные возможности для развития благодаря федеральной поддержке, нацпроекту. Первичное звено, онкология, болезни системы кровообращения, родовспоможение — везде есть развитие, по каждому направлению. В фокусе внимания абсолютно все направления. Меняем подходы к профилактической работе, диагностике, лечению, реабилитации. Финансирование здравоохранения будем только увеличивать, в том числе из регионального бюджета. Понимаем, что впереди еще много работы, и мы обязаны эффективно воспользоваться всеми возможностями, которые сейчас представляются на федеральном уровне», — сказал Малков.

В этот же день в правительстве состоялась церемония вручения наград Минздрава медицинским работникам Рязанской области. Михаил Мурашко поблагодарил работников отрасли за ответственный, добросовестный труд.