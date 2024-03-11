Мурашко посетил обновленную рязанскую поликлинику № 14

Отмечается, что учреждение возобновит работу с 12 марта, однако пока — в специальном режиме.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил обновленную рязанскую поликлинику № 14. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Здание построено в 1817 году. Его капитально отремонтировали, оснастили современным оборудованием. К поликлинике №, относящейся к ОКБ, прикреплено более 20 тысяч рязанцев.

Мурашко осмотрел здание в сопровождении губернатора Павла Малкова. Также он пообщался с медперсоналом. Министр задал вопросы о логистике работы с пациентами, обсудил возможности по проведению комплексной плановой диспансеризации, в том числе пациентов с ранее выявленными хроническими заболеваниями. На вопросы отвечали представители руководства регионального минздрава и ОКБ. По словам медиков, поликлиника начнет работу с 12 марта, пока в специальном режиме.

Фото — «Рязанские ведомости»