Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил обновленную рязанскую поликлинику № 14. Об этом сообщили «
Здание построено в 1817 году. Его капитально отремонтировали, оснастили современным оборудованием. К поликлинике №, относящейся к ОКБ, прикреплено более 20 тысяч рязанцев.
Мурашко осмотрел здание в сопровождении губернатора Павла Малкова. Также он пообщался с медперсоналом. Министр задал вопросы о логистике работы с пациентами, обсудил возможности по проведению комплексной плановой диспансеризации, в том числе пациентов с ранее выявленными хроническими заболеваниями. На вопросы отвечали представители руководства регионального минздрава и ОКБ. По словам медиков, поликлиника начнет работу с 12 марта, пока в специальном режиме.
Фото — «Рязанские ведомости»