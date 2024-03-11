Мурашко отметил перспективы выпускников рязанского медколледжа как очень хорошие

Глава федерального Минздрава посетил учреждение в понедельник, 11 марта.

Губернатор Павел Малков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили Рязанский медицинский колледж. Об этом сообщило региональное правительство.

Политики ознакомились с организацией учебного процесса, оснащением ссуза, а также обсудили вопросы подготовки специалистов для системы здравоохранения на встрече с педагогами и студентами, которые проходят обучение по договорам о целевом обучении.

Павел Малков и Михаил Мурашко отметили преимущества современной учебной базы, созданной, в том числе, в рамках гранта федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В колледже оборудованы три мастерские: «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ» и «Фармацевтика». Обучение студентов проводится во взаимодействии с профильными медорганизациями, большое внимание уделяется практике.

Во время встречи с коллективом и студентами колледжа они обсудили внедрение цифровых технологий в медицину, применении автоматизации в лабораторных исследованиях, развитии лечения онкологических заболеваний, подготовке медицинских специалистов для оказания помощи в условиях боевых действий, значении здорового образа жизни.

Мурашко и Малков оценили работу медколледжа положительно. «Колледж очень достойно выглядит на мировом уровне. Возможности и перспективы, которые открываются перед выпускниками, очень хорошие. Формат уникальный: можно получать и теоретические знания, и отрабатывать их на манекенах, на самых современных приборах. Подготовка персонала, качество знаний — важный блок вопросов, который для министерства здравоохранения России, системы оказания медпомощи является ключевым», — сказал Мурашко.

Малков отметил, что развитие образовательных учреждений, которые готовят востребованные кадры, для региона в числе приоритетов. «Задачи об усилении поддержки колледжей, которые поставил Президент в своем Послании, будем выполнять. Рязанский медколледж можно ставить здесь в пример: материально-техническая база на высоте, студенты осваивают современные компетенции. А значит, в рязанское здравоохранение, придут хорошие специалисты, которые нам очень нужны», — подчеркнул губернатор.