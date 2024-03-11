Мурашко оценил работу рязанских медучреждений

Министр здравоохранения России посетил поликлинику № 14, БСМП и Перинатальный центр.

11 марта Рязанскую область с рабочей поездкой посетил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Вместе с губернатором Павлом Малковым Мурашко осмотрел ряд медицинских учреждений первичного звена здравоохранения региона и клиник, где оказывают высокотехнологичную медпомощь. Они осмотрели рязанскую поликлинику № 14, подразделение Областной клинической больницы. Особое внимание они уделили организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров граждан. Речь также шла об обеспеченности кадрами, внедрении единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Медучреждение обслуживает более 20 тысяч человек. Федеральная поддержка, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение», позволила провести в поликлинике капитальный ремонт и закупить современное оборудование.

Мурашко и Малков также посетили больницу скорой медицинской помощи. Там они обсудили перспективы развития медцентра. Многопрофильное учреждение оказывает экстренную и плановую специализированную и высокотехнологичную помощь, оснащено новейшим оборудованием, активно осваивает новые направления, диагностические и лечебные системы, внедряет медицинскую информационную систему.

В Перинатальном центре Мурашко и Малков осмотрели кабинеты УЗИ, лаборатории, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, пообщались с медперсоналом и пациентами. В учреждении выстроена система маршрутизации беременных и новорожденных, организована работа выездных неонатальных и акушерских бригад, закуплено современное оборудование. Принятые меры позволили добиться позитивных результатов. В прошлом году неонатальная смертность в регионе снизилась в 2,2 раза. Младенческая смертность стала самой низкой за последние пять лет в Рязанской области. Министр здравоохранения РФ отметил улучшение статистических показателей региона, а также подчеркнул важность сохранения репродуктивного здоровья, проведения профосмотров женщин.

Михаил Мурашко по итогам осмотра медучреждений отметил позитивные изменения в здравоохранении региона. «Кардинально меняется материально-техническая база медучреждений. Недавно открылся новый онкологический центр, В ближайшие два года планируется еще 45 новых объектов ввести в эксплуатацию. Идут капитальные ремонты медучреждений, поставлено более 1400 единиц нового медоборудования, 150 единиц автотранспорта в первичное звено. Внедрена новая информационная система, которая однозначно изменила функциональность именно работы с медицинской документацией. И хорошо, что медицинский вуз и колледж сегодня уже имеют возможность обучать в этой информационной системе. Выпускники, приходя на рабочее место, уже полностью будут соответствовать всем требованиям, предъявляемым медицинской организацией к персоналу, — сказал министр. — В рязанском здравоохранении есть потенциал для внедрения всего современного, что приходит в медицину, для развития телемедицинских технологий, важных для принятия врачебных решений, многого другого. Оснащение цифровым медицинским оборудованием позволяет внедрять программы с искусственным интеллектом в плане диагностического поиска. Плюс в регионе появились крупные производители фармацевтической продукции и медицинских изделий. И в подготовке кадров Рязанская область имеет большие возможности, а это важно для дальнейшего развития медицинских организаций и фармпроизводства».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что развитие здравоохранения благодаря федеральной поддержке станет большим вкладом в укрепление здоровья граждан. «В целом благодаря нацпроекту „Здравоохранение“, реализуемому по поручению президента, поддержке Минздрава РФ, у рязанского региона есть огромные возможности. Со своей стороны тоже постоянно наращиванием и финансирование, и усилия в этом направлении. В бюджете текущего года уже заложили дополнительное финансирование на здравоохранение, — подчеркнул Павел Малков. — Планы очень серьезные, системно работаем абсолютно по всем направлениям. По каждому есть прогресс, и проблемы, конечно, еще остаются. Будем работать дальше, учитывая требования Минздрава РФ, пожелания пациентов. Цифровизация здравоохранения — один из приоритетов». Губернатор добавил, что сейчас абсолютно все медицинские учреждения подключены к единой системе, что существенно повышает возможности в плане диагностики, своевременности оказания медицинской помощи людям.