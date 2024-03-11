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МТС «включила» LTE на месте древнейшего рязанского города Ольгов

В селе Льгово под Рязанью МТС прокачала сеть LTE. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС выросла на 30%. Льгово находится на месте древнейшего в Рязанском крае города Ольгов.

МТС установила телеком-оборудование в центре села, усилив покрытие скоростным мобильным интернетом территорию всего Льгова, в котором проживает более 1700 человек. Через Льгово также проходит единственная дорога до Глебова, Астромина и Лужков.

Также в районе Льгова находятся несколько зон отдыха, где на берегах Оки собираются туристы и любители рыбалки. Теперь в этих местах есть устойчивый сигнал LTE. Усиление сети 4G расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшее качество звука, чем при обычном голосовом вызове.

«Льгово привлекательно для развития внутреннего туризма как место с большой историей. По версии ученых, здесь находился древнейший рязанский город Ольгов, который упоминается еще в XII веке. Также сохранились земляные валы, которые проходят прямо по территории села. Добраться сюда без проблем позволяет навигатор, теперь в этих местах можно пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, как в городе», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Местные жители и приезжие могут оплачивать покупки на АЗС, совершать операции в онлайн-банке, смотреть фильмы, слушать музыку и пользоваться другими возможностями сети. Ранее МТС прокачала сеть LTE в районе села Дядьково под Рязанью, где расположен въезд в город со стороны Оки и проходит единственная трасса для жителей девяти сёл Рязанского района, в том числе из Льгова.