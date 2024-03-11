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МТС и платформа «Лифт в будущее» пригласили студентов на стажировку

Цифровая экосистема МТС совместно с Благотворительным фондом «Система», в рамках проекта «Лифт в будущее» начали конкурсный отбор на тематическую стажировку по направлению телекоммуникации: обслуживание и эксплуатация радиоподсистемы сотовой связи 2G/3G/4G. Принять участие в конкурсе могут студенты предвыпускных и выпускных курсов среднего профессионального образования и вузов, а также выпускники последних трех лет.

Для участия в отборе молодым специалистам необходимо до 31 марта зарегистрироваться на цифровой профориентационной платформе «Лифт в будущее», пройти тестирование и подать заявку, прикрепив к ней мотивационное письмо. Результаты отбора будут опубликованы на странице платформы до 15 апреля.

Победители пройдут стажировку в Москве в технических и телекоммуникационных подразделениях цифровой экосистемы МТС и получат профессиональный опыт по проведению планового технического обслуживания оборудования на объектах радиоподсистемы indoor/outdoor, аварийно-восстановительных работ, выездов для измерения качества работы сети и выдачи рекомендаций по улучшению покрытия, работы в действующих электроустановках.

Стажировка проходит под кураторством опытных профессионалов технических подразделений Группы МТС, стажеров также ждут встречи с руководителями профильных технологических подразделений экосистемы МТС и HR-экспертами. По итогам стажировки лучшие участники получат возможность трудоустройства в компанию.

«Одной из важных задач МТС, как лидера в сегменте ИТ и телекоммуникаций, — „наводить мосты“ между отраслевыми образовательными программами и практическими потребностями работодателей, чтобы студенты могли получать самое современное образование, актуальное для успешного дальнейшего трудоустройства. Подобная стажировка — это прекрасная возможность для выпускников технических и инженерных специальностей увидеть изнутри увидеть рабочий процесс в отрасли телекоммуникаций, на практике перенять передовой опыт и получить реальную возможность попасть на работу в команду одного из лучших работодателей страны. Мы активно развиваем стажерские программы: по итогам прошлого года более 25 процентов стажеров получили предложение перейти в штат компании», — отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Порядка 30% выпускников всех внешних образовательных программ МТС становятся сотрудниками компании. В Рязанской области есть профильный вуз, многие ребята показывают высокий уровень и профессиональный подход в работе, и готовы развиваться. МТС дает все шансы», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото — МТС