Минфин: с 25 марта россияне смогут обменяться замороженными активами с иностранцами

Прием заявок на обмен замороженными активами с иностранцами наконец стартует 25 марта и завершится 8 мая, физические лица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов.

С 25 марта россияне смогут обменяться замороженными активами с иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Прием заявок на обмен замороженными активами с иностранцами наконец стартует 25 марта и завершится 8 мая, физические лица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов.

Отмечается, что иностранцы получат возможность выкупить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С». Для сделок установлена предельная сумма — 100 тысяч рублей на каждого инвестора.