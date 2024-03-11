Голикова заявила о росте зарплат россиян и снижении безработицы

Она объяснила такую тенденцию серьезными процессами, которые происходят на рынке труда.

Реальная заработная плата в России за прошедшие шесть лет выросла более чем на 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия».

"Уровень реальной заработной платы возрос более чем на 30%. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 — на 7,8%", — сказала она.

Голикова объяснила такую тенденцию серьезными процессами, которые происходят на рынке труда.

Кроме того, безработица в России снизилась на 20%. Вице-премьер отметила, что среднегодовая численность занятых в России составила 73,6 миллиона человек.