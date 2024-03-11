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Буданов* заявил, что Украина готовит «серьезную операцию в Крыму».
В военной разведке добавили, что действия ВСУ в районе Черного моря в 2022—2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом»

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что страна готовит «серьезную операцию в Крыму». Об этом сообщило ТАСС.

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — привело его слова пресс-служба ГУР.

В военной разведке добавили, что действия ВСУ в районе Черного моря в 2022—2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом». Отмечается, что этой же цели служат попытки ВСУ атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.

*в РФ внесен в реестр террористов и экстремистов