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38-летнюю рязанку приговорили к реальному сроку за кражу продуктов
Ранее она была подвергнута административному наказанию.

38-летнюю рязанку приговорили к реальному сроку за кражу продуктов и товаров первой необходимости. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Ранее женщину подвергли административному наказанию.

Инцидент произошел в августе 2023 года.

В продуктовом магазине виновная украла товары первой необходимости и продукты питания на сумму четырех тысяч рублей. Вещами она распорядилась по своему усмотрению.

Она признала вину в полном объеме. Женщину приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.