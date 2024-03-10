В Ставропольском крае в ДТП пострадали пять человек

В Ставропольском крае в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

По предварительным данным ведомства, в воскресенье, 10 марта в 10:14 на 475 километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» водитель LADA XRAY, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем MAZDA.

Отмечается, что в больницу доставили водителя и двух пассажиров, один из которых 16- летний подросток автомобиля «Лада», и двух пассажиров MAZDA, один из которых ребенок 12-лет.

Госавтоинспекцией установлено, что за рулем автомобиля LADA находилась 38-летняя жительница Ипатовского округа. Она была трезвая, стаж вождения — пять месяцев.

По словам ведомства, проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»