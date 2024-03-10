В Самарской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Самарской области произошел пожар. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторной в селе Челно-Вершины поступила в 6.26. В 6.40 пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 возгорание потушили.

Отмечается, что погибла 62-летняя женщина. Кроме того, пострадали ее внуки семи и четырех лет. Их доставили в больницу.

«Детей не удалось спасти», — сообщили агентству в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.