В Польше заявили о присутствии на Украине военных из стран НАТО
Об этом сообщил глава МИД Радослав Сикорский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о присутствии военных из стран НАТО на Украине. Об этом он сообщил во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале
«Солдаты из НАТО уже на Украине», — сказал он.
При этом Сикорский заявил, что не собирается называть государства, которые отправили туда своих военных, «в отличие от некоторых политиков».