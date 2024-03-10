В Польше заявили о присутствии на Украине военных из стран НАТО

Об этом сообщил глава МИД Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о присутствии военных из стран НАТО на Украине. Об этом он сообщил во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP .

«Солдаты из НАТО уже на Украине», — сказал он.

При этом Сикорский заявил, что не собирается называть государства, которые отправили туда своих военных, «в отличие от некоторых политиков».