В Петербурге подросток пострадал при пожаре из-за электронной сигареты
При пожаре в интернате в Санкт-Петербурге пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщило
По информации ведомства, возгорание случилось утром 10 марта на втором этаже Центра содействия семейному воспитанию № 10 на Малоохтинском проспекте.
«В комнате площадью 15 кв. метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 кв. метра», — говорится в заявлении.
Из зоны возгорания эвакуировали 16 детей. Одного из подростков госпитализировали.
Пожар ликвидировали. Причины случившегося выясняются.