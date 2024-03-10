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В Петербурге подросток пострадал при пожаре из-за электронной сигареты

При пожаре в интернате в Санкт-Петербурге пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

По информации ведомства, возгорание случилось утром 10 марта на втором этаже Центра содействия семейному воспитанию № 10 на Малоохтинском проспекте.

«В комнате площадью 15 кв. метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 кв. метра», — говорится в заявлении.

Из зоны возгорания эвакуировали 16 детей. Одного из подростков госпитализировали.

Пожар ликвидировали. Причины случившегося выясняются.