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В Новомичуринске мошенники обманули 84-летнюю женщину на полмиллиона рублей
Полиция Пронского района возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Новомичуринске мошенники обманули 84-летнюю женщину на полмиллиона рублей. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По словам издания, вечером в четверг, 7 марта, пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что ее дочь попала в ДТП. Злоумышленники заявили, что нужны деньги для следователя. Женщина сразу же набрала дочери. Та объяснила, что это мошенники.

Однако, по словам «Прессы», утром в пятницу, 8 марта, пенсионерке снова позвонили и начали рассказывать про дочь, попавшую в ДТП.

Отмечается, что пенсионерка собрала 500 тысяч рублей и передала их приехавшему мужчине.

По данным издания, когда прибыла полиция, потерпевшая не помнила, как выглядел человек, которому она отдала деньги.

Уточняется, что полиция Пронского района возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).