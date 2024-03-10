В Москве в частном доме нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В Москве в доме нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Столичный СК».

Как рассказали в ведомстве, ночью в воскресенье, 10 марта, в частном доме, расположенном на улице Пушкина в городе Москве, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.

Отмечается, что следователи столичного СК работают на месте происшествия.

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в СК.

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»