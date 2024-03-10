В Москве в частном доме нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В Москве в доме нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом
Как рассказали в ведомстве, ночью в воскресенье, 10 марта, в частном доме, расположенном на улице Пушкина в городе Москве, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.
Отмечается, что следователи столичного СК работают на месте происшествия.
«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в СК.
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»