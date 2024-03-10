В Московской области произошло смертельное ДТП с кроссовером

В Московской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по области.

По предварительным данным ведомства, в субботу, 9 марта, около 20 часов 10 минут водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге «Наро-Фоминск — Новоникольское» в сторону города Наро-Фоминска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, где находились несовершеннолетние.

Как уточнили в прокуратуре, детей девяти и семи лет госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести, женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте.

«Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что водитель легковушки ранее был лишен водительских прав.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»