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В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

Ночью в воскресенье, 10 марта, от очевидца поступило сообщение о возгорании в селе Полковниково Косихинского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Алтайскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный дом горел открытым огнем. Спустя 50 минут пожар был локализован на площади около 70 квадратных метров. От огня пострадали вещи, стены и кровля дома.

Отмечается, что на пожаре погибли мужчина и женщина.

На месте работало шесть единиц техники, 21 человек личного состава.

Фото: Telegram-канал «МЧС Алтайского края»