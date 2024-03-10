В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

Ночью в воскресенье, 10 марта, от очевидца поступило сообщение о возгорании в селе Полковниково Косихинского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Алтайскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный дом горел открытым огнем. Спустя 50 минут пожар был локализован на площади около 70 квадратных метров. От огня пострадали вещи, стены и кровля дома.

Отмечается, что на пожаре погибли мужчина и женщина.

На месте работало шесть единиц техники, 21 человек личного состава.

Фото: Telegram-канал «МЧС Алтайского края»