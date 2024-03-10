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Умер бывший руководитель Центра занятости населения Рязанской области
Сергею Карташову было 72 года.

Умер экс-руководитель Центра занятости населения Рязанской области Сергей Карташов. Об этом сообщила пресс-служба Академии труда и социальных отношений, где работал экономист.

Карташов руководил Центром занятости с 2017 по 2019 годы. С 2018 по 2024 годы он заведовал кафедрой управления человеческими ресурсами Рязанского института развития образования, а также руководителем научной школы «Управление трудовыми ресурсами и регулирование занятости». Карташов был советником ректора РГУ имени Есенина.

На счету Карташова более 130 научных публикаций. Ученый вместе с экс-губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и бывшим министром труда региона Валерием Емцом был соавтором монографии «Служба занятости — новый формат». С экс-вице-губернатором Игорем Грековым и Валерием Емцом он писал монографию «100 лет от биржи труда к службе занятости Рязанской области».

Сергею Карташову было 72 года. Он умер 28 февраля.