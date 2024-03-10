SuperJob: 62% рязанцев отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены

В поддержку ЕГЭ высказались 20% опрошенных.

62 процента рязанцев отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что его следует отменить. Об этом свидетельствуют данные опроса в сервисе SuperJob.

Отмечается, что в поддержку ЕГЭ высказались 20% опрошенных. Против экзамена выступило большинство людей старше 45 лет — 73%. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались люди моложе 34 лет — 24%.

По данным сервиса, среди родителей 10 и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах экзамена говорит каждый шестой.

Уточняется, что учителя критикуют ЕГЭ реже — за отмену высказались 54% респондентов.