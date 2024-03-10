Рязанцы рассказали, как в магазине у женщины пытались отнять телефон

Инцидент произошел в магазине «Хрустальный мир».

В рязанском магазине у женщины пытались отнять телефон при возврате товара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Атипичная Рязань-2».

По информации из поста, инцидент произошел в магазине «Хрустальный мир».

«Женщина пришла обменять или вернуть купленный чайник, который развалился на второй день. Представитель магазина повел себя неадекватно, вырвал заявление на возврат, скомкал и выкинул, после чего начал орать, что все пили и развлекались на 8 марта, а он работает третий день… Оскорблял покупательницу, вырвал телефон, которым она вела запись. Другие посетители в шоке от такого поведения спешно стали покидать магазин», — указано в публикации.