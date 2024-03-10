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Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка ДНР.

Также отмечается, что отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое ДНР.

Как уточнили в Минобороны, украинские войска потеряли на Авдеевском направлении до 310-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.