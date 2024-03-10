Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника
БПЛА уничтожили средствами ПВО.
Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника. Об этом
По данным ведомства, ночью в воскресенье, 10 марта, дежурными средствами ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа.
Позже в Минобороны рассказали, что около 6:40 над Белгородской областью сбили еще два дрона.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, в субботу, 9 марта, над Ростовской областью сбили 41 БПЛА. Кроме того, в Курске обломки дрона повредили крышу поликлиники, людей эвакуировали.