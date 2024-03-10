Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

БПЛА уничтожили средствами ПВО.

Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ночью в воскресенье, 10 марта, дежурными средствами ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа.

Позже в Минобороны рассказали, что около 6:40 над Белгородской областью сбили еще два дрона.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, в субботу, 9 марта, над Ростовской областью сбили 41 БПЛА. Кроме того, в Курске обломки дрона повредили крышу поликлиники, людей эвакуировали.