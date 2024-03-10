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МХК «Рязань-ВДВ» проведет второй матч серии с пензенским «Дизелистом»
В воскресенье, 10 марта, МХК «Рязань-ВДВ» во второй раз сыграет с пензенским «Дизелистом» в рамках серии 1/8 финала Кубка Регионов.

В воскресенье, 10 марта, МХК «Рязань-ВДВ» во второй раз сыграет с пензенским «Дизелистом» в рамках серии 1/8 финала Кубка Регионов.

В первом матче рязанцы открыли счет, но затем пропустили три шайбы. Ко второму перерыву «десантники» уступали 1:3. В третьем периоде рязанцы сумели отыграться и перевести игру в овертайм, где пензенцы не смогли реализовать численное преимущество.

Исход матча решался в серии буллитов, где сильнее оказались рязанцы — решающий бросок на счету Ивана Евдокимова. «Рязань-ВДВ» победила со счетом 4:3 и вышла вперед в серии — 1:0.

Билеты на игру можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» по адресу город Рязань, улица Зубковой, № 12, корпус 2 и на сайте.

Возрастное ограничение — 0+