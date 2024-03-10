Маск возмутился методами проведения мобилизации на Украине

«Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?» — написал предприниматель в соцсетях.

Американский предприниматель Илон Маск возмутился методами проведения мобилизации на Украине. Об этом он написал в соцсети X под постом бизнесмена Дэвида Сакса.

Сакс разместил видео с украинскими пограничниками. На нем видно, как военные скрутили беженцев, которые хотели сбежать от мобилизации. Всего было задержано 34 жителя.

«Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?» — задался вопросом Илон Маск в публикации.