Кулеба заявил, что Украина не поднимет белый флаг

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.

Украина не поднимет белый флаг, сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба в ответ на призыв папы римского Франциска к Киеву согласиться на переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

«В то же время, что касается белого флага, мы знаем стратегию Ватикана из первой половины двадцатого века. Наш флаг желто-синий. Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — сказал министр в соцсетях. В том же сообщении Кулеба пригласил понтифика приехать на Украину.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.