«Фонтанка»: врио главкома ВМФ России назначили Александра Моисеева
По информации портала, до личного состава главкомата довели информацию о назначении адмирала.
Врио главнокомандующего Военно-морским флотом России назначили адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщила «
По информации портала, до личного состава главкомата довели информацию о назначении адмирала. В скором времени он займет должность главкома на постоянной основе.
Отмечается, что герой России Моисеев с 3 мая 2019 года возглавлял Северный флот.