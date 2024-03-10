«Фонтанка»: врио главкома ВМФ России назначили Александра Моисеева

По информации портала, до личного состава главкомата довели информацию о назначении адмирала.

Врио главнокомандующего Военно-морским флотом России назначили адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщила « Фонтанка ».

По информации портала, до личного состава главкомата довели информацию о назначении адмирала. В скором времени он займет должность главкома на постоянной основе.

Отмечается, что герой России Моисеев с 3 мая 2019 года возглавлял Северный флот.