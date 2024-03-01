Зеленский: Киев ждет от Нидерландов военной помощи на два миллиарда евро

Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины соглашение, которое включает в себя военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получить два миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих десяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины соглашение, которое включает в себя военную помощь.