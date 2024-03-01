Задержали рязанца, убившего 18 лет назад водителя трансфера под Петербургом

Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ.

Правоохранители задержали 45-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве 18-летней давности (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ по Ленинградской области.

По версии следствия, 2 января 2006 года в Выборге между рязанцем и водителем машины произошел конфликт из-за стоимости проезда. В один момент мужчина достал нож и ударил им не менее одного удара в грудь. Вскоре потерпевший скончался на месте, а рязанец скрылся.

Преступление раскрыли только спустя 18 лет. Мужчину, которого сейчас обвиняют в убийстве, задержали на территории Рязанской области и доставили в Ленинградскую. Сейчас он находится под стражей.