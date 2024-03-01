ВСУ попытались атаковать Крымский мост 12 крылатыми ракетами

ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD. Об этом пишет BAZA/

Отмечается, что сначала в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, затем самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

Итог — российская ПВО сбила как минимум 12 ракет, жертв и разрушений нет.

Предварительно, небольшое количество осколков упало на ВПП аэропорта Бельбек.

Над Крымским мостом тем временем выпущена дымовая завеса, движение временно перекрыто.