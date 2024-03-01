Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
-1°
Вск, 03
ЦБ USD 91.33 0.49 02/03
ЦБ EUR 98.72 0.18 02/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
11 часов назад
517
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
1 661
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
2 711
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
5 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ВСУ попытались атаковать Крымский мост 12 крылатыми ракетами

ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD. Об этом пишет BAZA/

Отмечается, что сначала в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, затем самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

Итог — российская ПВО сбила как минимум 12 ракет, жертв и разрушений нет.

Предварительно, небольшое количество осколков упало на ВПП аэропорта Бельбек.

Над Крымским мостом тем временем выпущена дымовая завеса, движение временно перекрыто.